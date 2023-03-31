15:12 | 31.03.2023
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На проспекті Злуки – аварія. Рух ускладнено

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На проспекті Злуки в місті Тернополі, сталася автопригода з потерпілими. За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot порушив ПДР, ймовірно, не надав перевагу в русі автомобілю ЗАЗ, який рухався головною дорогою, чим спричинив ДТП. У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги ускладнено.

 На місці працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

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