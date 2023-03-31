На проспекті Злуки – аварія. Рух ускладнено

На проспекті Злуки в місті Тернополі, сталася автопригода з потерпілими. За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot порушив ПДР, ймовірно, не надав перевагу в русі автомобілю ЗАЗ, який рухався головною дорогою, чим спричинив ДТП. У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги ускладнено.

На місці працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.