На Тернопільщині прооперували жінку, яка постраждала внаслідок обстрілів в Бучі

Першу поранену на Київщині людину доставили у Тернопіль. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, травмована – жителька Бучі Київської області. Вона отримала вогнепальне поранення.

“Вчора була прооперована жителька Бучі, яка отримала вогнепальне поранення в дорозі, виїжджаючи з Бучі, це під Києвом. В селі Макар їй надали першу допомогу на фельдшерському пункті і вона приїхала до нас в Тернопіль”, – розповіла Ольга Ярмоленко.

Жінку прооперували в Тернопільській обласній лікарні.

Лікувальні заклади Тернопільщини готові приймати поранених з міст, де тривають бойові дії, каже Ольга Ярмоленко. Загалом в області є 7 000 ліжок. Також забезпечений центр переливання крові. Поки що з інших областей не зверталися за допомогою, тому кров зберігають. Сьогодні волонтери доставили 7 додаткових холодильників для крові. 4 з них – низькотемпературні. Також, каже, готують бригади медиків, які за потреби можуть поїхати в інші області, щоб надавати допомогу пораненим.

“Можливо, додатково буде треба бригади екстреної медичної допомоги в центр України або на північ, де вже визначить Міністерство охорони здоров’я. це на завдання Міністерства охорони здоров’я. Воно надійшло сьогодні вранці і зараз ми за бажанням людей формуємо ці бригади”, – каже Ольга Ярмоленко

За її словами, також тернополяни та жителі області можуть пройти курс надання домедичної допомоги. Для цього можна звернутися до тернопільського медичного університету. Там же планують приймати лікарів із-за кордону, які схочуть допомогти українцям.

Джерело: Суспільне