На Тернопільщині пункти тестування ЗНО створили всюди, окрім Козівського і Підгаєцького районів

Безпека абітурієнтів під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) – серйозне завдання, із яким обіцяють впоратися на Тернопільщині. Про це пише Терен.

Освітяни випробують свою готовність працювати у нових умовах уже 15 і 17 червня, коли в Україні відбудеться пробне ЗНО з української мови і літератури, а також з інших навчальних дисциплін. Про це повідомив відповідальний за організацію і проведення ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

– Учасники тестування між собою не спілкуються. Окрім того, всі сидять окремо, столи стоять на певній відстані один від одного, – наголошує пан Шайнюк. – Усе це знижує можливість зараження COVID-19 до мінімуму. До того ж, перед початком тестування усі без винятку будуть проходити спеціальну перевірку.

Заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти зауважив, що пробне ЗНО, можливо, як етап перевірки знань вже і не надто потрібне випускникам. Втім, як знайомство із процедурою проведення ЗНО – воно нікому не завадить. Адже тоді 25 червня вже не буде сильного хвилювання.

– Ми зобов’язані провести пробне ЗНО, – додає пан Шайнюк, – адже за нього сплачені кошти. І мусимо до всього належно підготуватися. Йдеться не лише про педагогів, які братимуть участь в організації тестування і перевірці робіт абітурієнтів. Підготовка цієї команди не припиняється ніколи. Хоча цього року нам і довелося проводити тренінги і консультації онлайн.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки (МОН) заявили, що у пунктах проведення ЗНО мають бути всі необхідні засоби захисту, у тому числі – безконтактні термометри і дезінфікуючі засоби. Медичними масками мають бути забезпечені не лише учасники, а й інструктори та медики, які будуть присутні під час тестування.

– В обласній державній адміністрації перейнялися нашою проблемою, тож усі пункти проведення тестування до 15 червня будуть забезпечені необхідним, – розповідає Юрій Шайнюк. – Втім, я порадив би кожному абітурієнту взяти з собою 2-3 маски, 2-3 ручки із чорною пастою, засіб для дезінфекції рук. Прихопити можна і пляшку мінеральної негазованої води у прозорій пляшці.

Перед початком тестування та іспитів в учасників і залучених до проведення ЗНО вимірюватимуть температуру. До тестування допускатимуть лише осіб із температурою нижче 37,2 і без жодних ознак респіраторних хвороб.

– В області створили 43 пункти тестування, – уточнює він. – Не буде їх лише у двох районах – Козівському і Підгаєцькому. Просто кількість учасників ЗНО не дозволяє там сформувати пункти. Але їхніх абітурієнтів ми розподілили в сусідні райони, причому так, щоб випускникам не було складно добиратися.

Прикметно, що у Кременецькому і Шумському районах, де досі не ввели адаптивний карантин через складну епідемічну ситуацію, пункти тестування готують до роботи.

– Я спілкувався із колегами із Чернівців Львова, – пригадує фахівець. – Як відомо, там ситуація набагато гірша, ніж у нашій області. Однак там підготовка до тестів триває.

Юрій Шайнюк втішений тим, що епідемічна ситуація в Україні дозволила освітянам йти за оптимістичним планом, складеним у МОН. Тож пробне тестування, основну і навіть додаткову сесії ЗНО всі мають встигнути пройти до середини серпня. Хоча весь цей процес оцінки знань і отримання результатів фактично «відбере» в абітурієнтів все літо і вони навряд чи матимуть час на відпочинок біля моря і мандрівки.

– Скасувати ЗНО через карантин, на мою думку, було б помилкою, – наголошує Юрій Шайнюк. – Ми так довго до цього йшли. Тести дали можливість вступати до престижних вишів справді талановитим дітям. Так просто все перекреслити? Це було б як мінімум несправедливо щодо учнів, які мають значні успіхи у навчанні.

Вступна кампанія у вишах має завершитися ще до початку осені. Тож навчальний план у новоспечених студентів постраждати не повинен, припускає фахівець. Хіба що їм доведеться звикати до нових санітарних вимог у класах і лабораторіях.

– Традиційно найбільше учасників ЗНО ми очікуємо на тестуванні з української мови і літератури – понад 10 тисяч, – підсумовує фахівець. – Традиційно багато охочих складати тести саме із гуманітарних дисциплін. Якось так складається, що діти думають: історію здавати легше, ніж навчальні дисципліни природничого циклу. Втім, останнім часом стало дещо більше тих, хто обирає ЗНО із математики і фізики. Річ у тім, що результат з одного із цих предметів потрібен для вступу у медичні виші. Тож вибору у випускників немає – вони мусять писати тести або із математики, або із фізики.

Традиційно популярними на Тернопіллі є тести з англійської – понад 2,5 тис. учасників. Що цікаво, в Україні ще складають німецьку, французьку та іспанську. І хоча в нашій області у школах викладають лише три іноземні мови, щороку є кілька охочих скласти ЗНО із іспанської. Як припустив Юрій Шайнюк, очевидно, батьки цих випускників працюють або проживають в іспаномовних країнах, тож діти також бачать себе там. І складають тести навіть на 150 балів та вище.

– Щодо навчання за кордоном, яке було дуже популярним у минулі роки, то цьогоріч можуть статися зміни, – додає Юрій Шайнюк. – По-перше, не кожен захоче їхати далеко від дому, коли у світі пандемія коронавірусу. По-друге, ця недуга є у всіх країнах, тож деякі з них обмежили в’їзд іноземців, у тому числі – українців.

До речі, організатори тестування припускають, що цьогоріч через епідемічну ситуацію деякі учасники ЗНО можуть не з’явитися. Однак навряд чи таких буде багато, адже більшість охочих скласти тести – випускники шкіл і училищ. Вони мусять отримати оцінки державної підсумкової атестації (ДПА), інакше, не отримають свідоцтва про здобуття середньої освіти.