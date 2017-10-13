На Тернопільщині при зіткненні двох автомобілів постраждали три пішоходи

12 жовтня в м. Кременець по вул. Дубенській водій автомобіля «Nisan Primera» при виконанні обгону допустив зіткнення з автомобілем «Renault», внаслідок чого водій автомобіля «Renault» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 3-х пішоходів, які отримали травми легкого ступеня важкості.

Водій автомобіля Renault, який зареєстрований на жителя Івано-Франківська, рухаючись в напрямку автовокзалу, не дотримався безпечної відстані і зіткнувся з авто Nissan Primera, що їхало попереду.

В результаті удару Renault відкинуло на тротуар і під колесами транспорту опинилося троє пішоходів – студенти першого, другого та четвертого курсів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії.

Після цього водій іномарки втік, залишивши транспорт на місці аварії.

Потерпілі звернулися за допомогою в Кременецьку лікарню з забоями та вивихами. Після надання меддопомоги їх відпустили додому. Правоохоронці розшукують водія-втікача. Триває слідство.