Тернопільська лікарня отримала сучасний операційний мікроскоп «TIVATO 700»

Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня отримала сучасний операційний мікроскоп «TIVATO 700».

Це обладнання буде використовуватись для проведення високоточних нейрохірургічних операцій. За допомогою мікроскопа команда нейрохірургів психоневрологічної лікарні зможе проводити оперативні втручання на головному та спинному мозку. Перевагою обладнання є якісне оптичне

зображення, яке дозволяє збільшити до 14 разів.

Апарат закуплений за кошти держбюджету, за сприяння Міністерства охорони здоровʼя. Завдяки такому найсучаснішому обладнанню покращиться якість надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги населенню області, зокрема внутрішньо переміщеним особам.