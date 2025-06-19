На Тернопільщині рятувальники деблокували дитину, яка опинилася під авто
Небезпечна ДТП сталася ввечері 19 червня у селі Великі Гаї Тернопільського району. Близько 17:19 до Служби порятунку надійшло повідомлення про наїзд легкового автомобіля на малолітнього хлопчика.
📍 На місці події рятувальники з’ясували, що дитина опинилася затиснутою під авто й не могла самостійно вибратися.
👨🚒 Завдяки злагодженим та професійним діям бійців ДСНС постраждалого оперативно деблокували за допомогою спеціального інструменту та передали медикам екстреної допомоги.
🙏 Дякуємо рятувальникам і медикам за оперативність та професіоналізм.
Поліція встановлює обставини аварії.
➡️ Цей випадок — ще одне нагадування про важливість пильності на дорогах, особливо у населених пунктах. Бережімо себе та наших дітей.