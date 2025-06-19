Йому було лише 22: Тернопільщина втратила захисника Дениса Федорчука

Федорчук Денис Костянтинович завершив свій земний шлях, захищаючи Україну. Йому було лише 22 роки. Наш Захисник загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

З 9 вересня 2024 року Денис вважався зниклим безвісти. Всі ці місяці його чекали. Сподівались. Молились.

На жаль, серце міста знову обпалене втратою — підтверджено загибель воїна.

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою, нескореністю та любов’ю до України.

🙏 Тернопіль низько схиляє голову перед пам’яттю Героя.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна слава і памʼять захиснику України — Герою Денису Федорчуку.