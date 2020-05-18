У Тернополі облаштовують дворик імені святої Ядвіги

Фото облаштування «Шкільного дворика імені святої Ядвіги» перед Тернопільською спеціалізованою школою №5, що на вулиці Камінній, 2 оприлюднили у спільноті Урбаністика Тернополя

Роботи виконують у рамках “Громадського бюджету”

Автор проекту Ільчук Ірина Борисівна розповіла, що з 1857 року по даний час (крім 1944-1945рр.) у будівлі школи №5 навчались учні. Тривалий час у ній знаходилась школа імені Святої Ядвіги. Територія навчального закладу мала впорядкований відокремлений двір, відповідно до архітектурної стилізації і призначення. Якщо відтворити стиль двору школи, збережеться як культурна, автентична складова центру міста, так і призначення території двору, де учні, батьки, учні сусідньої музичної школи №1 ім. В. Барвінського, інші мешканці центральної частини міста зможуть проводити вільний час.