На Тернопільщині спіймали четверо “заробітчан”

Заробити на крадених трубах планувало четверо жителів Козівського району. Чоловіки з території неробочого цукрового заводу намагалися винести металеве обладнання.

За словами начальника Козівського відділення поліції Сергія Горяного, “заробітчан” на гарячому піймали працівники охорони. Вони саме обходили прилеглу до заводу територію, коли помітили чотирьох невідомих. Чоловіки на полях фільтрації викопували металеві труби.

Крадіями виявилися жителі села Золота Слобідка. Труби чоловіки планували здати на металобрухт. Вага одного метра труби коливалася в районі п’ятдесяти кілограм.

Раніше у поле зору поліцейських піймані мешканці Козівського району не потрапляли. У них оперативники вилучили знаряддя злочину, а саме – чотири лопати, два ломи та резиновий пасок. Триває слідство відповідно до статті 185 частина 2 ККУ – крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.