На Тернопільщині 150 людей об’єдналися у кооператив

Відтепер мешканці села Ценів Козівського району зможуть якісно переробляти зерно та пшеницю у новоствореному обслуговуючому кооперативі «Старий млин», який вже встиг об’єднати близько 150 місцевих жителів.

Млин не працював впродовж декількох років, проте нещодавно його відремонтували й закупили нове обладнання. Відтак з‘явилося ще й близько десятка нових робочих місць. Варто зазначити, до створеного кооперативу вже хочуть долучитися й мешканці сусідніх сіл.

«Ця форма об’єднання громад дає можливість розвивати бізнес на селі, залучати інвестиції та працевлаштовувати населення. У майбутньому Ценів зможе об’єднати під один кооператив не лише мешканців інших сіл, а й районів та областей», — наголосив директор Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації Віталій Луй.

Окрім зернових культур, мешканці села (а це близько 1300 осіб) матимуть змогу ще й переробляти корми для тварин, що у подальшому сприятиме розвитку свинарства, зазначив Віталій Луй.

Створення кооперативу відбулося згідно програми Європейського Союзу, ПРООН проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». На перший етап створення виділили 40 тисяч доларів США, за ці гроші у кооперативі придбали нове обладнання та відремонтували приміщення.

«Загальний бюджет проекту склав 852 тисячі, з яких 677 тисяч виділили ЄС і ПРООН, також свої кошти ми зібрали 145 тисяч разом із нашими благодійниками. Ще 30 тисяч нам виділила ще місцева і районна влада», — розповів голова кооперативу “Старий млин” Василь Михайлишин.

Загалом на Тернопільщині функціонують вже понад 50 кооперативів, що спеціалізуються у різних галузях сільського господарства.