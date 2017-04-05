На Тернопільщині спіймали двох аферисток, які ошукували селян

Заволодіння чужим майном шляхом обману інкримінують збаразькі поліцейські двом мешканкам Чернігівщини. Жінки виманили в місцевої мешканки 12 000 гривень та золоті вироби.

За словами начальника Збаразького відділу поліції Віталія Присяжнюка, шахрайки їздили по селі та скуповували горіхи. Не залишили осторонь і 47-річну місцеву жительку.

Зайшовши на подвір’я, зав’язали розмову з господинею. Одна з покупців попросила води. Жінка не відмовила та запросила гостей до хати. У ході розмови шахрайка запевнила, власницю помешкання, що всі проблеми в родині через пороби. Гостя переконала жінку, що її приятелька – відома цілителька і зможе вже зараз зняти прокляття.

Псевдоворожка розповіла, що необхідно принести всі кошти, які є в вдома та загорнути їх в газету. За вказівками цілительки жінка зібрала всі цінності та поклала до своєї кишені.

Під час ритуалу шахрайка просила витягувати згорток та, тримаючись за нього руками, читала над ним молитви. Ці дії вона повторювала декілька разів. По закінченню ворожки запевнили господиню, що всю порчу знято та попрощавшись, покинули оселю.

Через деякий час господиня вирішила покласти збереження на місце. Розгорнувши газету жахнулась – у ній не було ані грошей, ані прикрас. Жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайок та одразу зателефонувала на лінію «102».

Завдяки оперативності працівників поліції зловмисниць вдалося затримати. Поліцейські перехопили авто підозрюваних, яке прямувало в напрямку Кременеччини.

Як встановили правоохоронці, обидві шахрайки мешканки Чергінівщини 1969 та 1976 років народження. В минулому жінки притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Аферисток затримано відповідно до статті 208 КПК України. Їм обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 2 статті 190 ККУ- шахрайство вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років

Працівники поліції звертаються до мешканців краю: хто потерпів від подібного шахрайства та впізнав підозрюваних, повідомляйте за телефоном у Збаражі +380683467346 та у Тернополі +380674716623; (0352)271258.