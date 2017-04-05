Рейтинг Тернополя з року в рік формує одна і та ж фірма

Вкотре формувати рейтингові позиці Тернополя доручили ТзОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг». Днями завершився конкурс на визначення переможця з оновленення кредитного рейтингу. В результаті 66 тис. грн. мерія перерахує вище зазначеному підприємству.

24 березня завершилися електронні торги, під час яких було визначено установу, яка оновить кредитний рейтинг Тернополя. На конкурс надійшла лише одна заявка і в результаті перемогу здобуло ТзОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг».

Ця агенція уже не вперше проводить рейтингування міста. Так наприклад, у травні 2016 року спеціалісти рейтингового агентства IBI-Rating презентували інвестиційний паспорт міста Тернополя на інвестиційному форумі, акцентуючи увагу на зростанні більшості економічних показників та стабільне соціально-демографічне становище міста.

Вже у червні 2016 року управління стратегічного розвитку міста перерахувало на оплату рейтингових послуг ТзОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» 70 тис. грн. за оновлення кредитного рейтингу інвестиційної привабливості м. Тернополя.

У листопаді IBI-Rating повідомило про підтвердженні рейтингу інвестиційної привабливості міста Тернополя на рівні invВВВ+ .