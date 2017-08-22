На Тернопільщині спіймали злодіїв

Двоколісники зловмисники поцупили в обласному центрі та на Кременеччині.

Про крадіжку ровера у Тернополі правоохоронця повідомила його власниця. Його викрали зі сходової клітки, а збитки потерпіла оцінила у 2500 гривень. Злодія розшукали. Раніше судимий за грабунок 30-річний тернополянинвирішив у кримінальний спосіб придбати для себе велосипед. Однак встиг поїздити на ньому недовго. Крадене повернули власниці, а молодика поліцейські перевіряють на скоєння інших аналогічних злочинів.

Ще одного велозлодія розшукали кременецькі правоохоронці. Мешканець Почаєва в минулому вже притягувався до відповідальності за майнові злочини, тож до списку протиправного додалася ще крадіжка. Молодик привласнив велосипед мешканки району. Жінка залишила транспорт без нагляду на власному господарстві, а звідти його і поцупив сусід. Крадене злодій продав, а усі гроші витратив на випивку та гулянки. Однак відповідальності не уник. Поліцейські розшукали і крадія і проданий велосипед. Його працівники поліції повернули власниці.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Підозрюваний знову постане перед судом.