Сьогодні вночі у Тернополі виявили трьох нетверезих водіїв

Під час нічної зміни інспектори патрульної поліції виявили трьох нетверезих водіїв.

Один з них випивав на святкуванні, інший тільки-но придбав автомобіль.

Так, вчора, близько 23-ї години на автодорозі М-12, поблизу аеропорту «Тернопіль» патрульні зупинили автомобіль Ford Fiesta, що порушив ПДР.

Під час спілкування охоронці порядку виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік розповів інспекторам патрульної поліції, що був на святкуванні, вживав алкоголь. Громадянин пройшов огляд за допомогою алкотесту «Драгер», який показав 1,84 проміле алкоголю в крові.

Близько 6-ї години ранку на вулиці Микулинецькій патрульні помітили автомобіль Volkswagen Vento, що перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розміти.

Водій пояснив інспекторам патрульної поліції, що тільки-но придбав автомобіль у Львові та прямує додому.

Враховуючи явні ознаки сп’яніння, 22-річному громадянину запропонували пройти тест на «Драгері», у присутності двох свідків. Результат огляду – 1,79 проміле алкоголю у крові.

В той же час інший екіпаж, патрулюючи вулицею Будного, зупинив за порушення ПДР автомобіль ВАЗ 2107 . У водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік огляд пройшов на місці зупинки транспортного засобу, результат – 1,13 проміле алкоголю в крові.

В усіх випадках на водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

Управління патрульної поліції Тернополя наголошує! Алкоголь та кермо – несумісні!