На Тернопільщині телефонний номер екстреної медичної допомоги – 103 виконує функцію «гарячої лінії» з питань коронавірусу

В області діє цілодобова «гаряча лінія» для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Арсен Марчишак на брифінгу для представників ЗМІ регіону. Він також зазначив, що на неї радять телефонувати всім, хто впродовж останніх 14 днів повернувся із країни, в якій зафіксовані випадки коронавірусу, або спілкувся з людиною, яка контактувала з хворими на коронавірус чи з людьми, які повернулися з країн, де лютує коронавірус COVID-19 у разі погіршення самопочуття, навіть, якщо під час перетину кордону проблем зі здоров’ям не було виявлено.

Телефон цілодобової гарячої лінії: 103