У Тернопільській області під час ЗНО помер директор школи

Причиною смерті називають інфаркт.

У п’ятницю, 28 травня, під час проведення зовнішнього незалежного тестування з математики помер відповідальний за пункт здавання ЗНО – директор школи №1 міста Зборова Тернопільської області Євген Лис, пише ТСН.

“Із сумом повідомляємо, що зупинилось серце шанованого педагога, талановитого чоловіка, людини справи, директора ЗОШ №1 міста Зборова Євгена Євгеновича Лиса. Щирі співчуття родині та близьким. Нехай буде йому вічна та світла пам’ять”, – йдеться у повідомленні Молодіжного медіацентру Зборівської громади у Facebook.

Школу №1 у Зборові Євген Лис очолював майже 24 роки. Він закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка та Академію місцевого розвитку у Варшаві. Вчитель-методист вищої кваліфікаційної категорії. Був депутатом Тернопільської обласної ради трьох скликань.