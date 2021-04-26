11:31 | 26.04.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині від початку пандемії 2499 медиків інфікувалися COVID-19, але професійність захворювання підтвердили лише у 183 осіб

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З початку пандемії комісія у Тернопільській області Держпраці розслідує  2449 справ щодо медпрацівників у яких підтвердили коронавірус. З них – 1747 завершено.

Професійність захворювання наразі підтвердили у 183 осіб☑️.

📌Загалом розслідування проходять у 78 лікувальних закладах області.

📩 Перше повідомлення про гостре професійне захворювання надійшло 21 квітня 2020 року з Чортківської лікарні.

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