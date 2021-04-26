На Тернопільщині від початку пандемії 2499 медиків інфікувалися COVID-19, але професійність захворювання підтвердили лише у 183 осіб
З початку пандемії комісія у Тернопільській області Держпраці розслідує 2449 справ щодо медпрацівників у яких підтвердили коронавірус. З них – 1747 завершено.
Професійність захворювання наразі підтвердили у 183 осіб.
Загалом розслідування проходять у 78 лікувальних закладах області.
Перше повідомлення про гостре професійне захворювання надійшло 21 квітня 2020 року з Чортківської лікарні.