Фуршет від Сім’ї ресторанів — сучасний формат для будь-якого свята

Для того, щоб гарно відпочити на святі, потрібно завчасно попіклуватися про організацію, зокрема застілля. Погодьтеся, що після кількох годин на кухні сил на веселощі не дуже багато залишається, а під час карантину запрошувати велику кількість гостей до ресторану не краща ідея. Ми радимо оформити фуршетний стіл, позаяк це класна альтернатива традиційним святкуванням! Цей формат не новий, однак зараз набуває особливої популярності серед тернополян.

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Оформлення фуршетів: які їх особливості і навіщо потрібні?

Що таке фуршет? Це прийом їжі, формат якого нам подарували французи. Захід передбачає багато різноманітних страв, що мають оригінальну подачу та смак. Порції завжди маленькі, переважно на один-два укуси. Оформлення фуршетів цікаве тим, що не потребує чітко розписаних місць, навіть окремих обідніх столів зі стільцями. Гості вільно обирають страви, спокійно пересуваються залою/територією та спілкуються одне з одним.

Фуршети у місті Тернопіль за останні два роки стали дуже популярними, адже пандемія та карантинні обмеження диктують свої правила дозвілля! На такому святі легко створити невимушену атмосферу, і до того ж зібрати найближчих людей без супроводу сторонніх очей. Чому ще все більше людей обирають фуршети:

Зручно і легко організовувати.

Сучасний, красивий і лаконічний формат святкування.

Маленькі порції, які зручно їсти.

Можна влаштувати у приміщенні або на свіжому повітрі ( організація виїзної церемонії є трендом, що дозволяє зробити особливе свято, наприклад, на заручини чи весілля).

Не заважає спілкуватися гостям, знайомитися з новими людьми, атмосфера невимушена і комфортна.

Гості не “прив’язані” до столу, вільно пересуваються і танцюють, якщо це передбачено сценарієм заходу.

На фуршетному столі меню завжди оригінальне, до того ж має кілька “ярусів”. Переважно це канапе і тарталетки, салати, м’ясні та рибні закуски. Також можуть бути солодощі та фрукти, звичайно, є місце напоям алкогольним і безалкогольним. Фуршетні зустрічі актуальні особливо для тих заходів, якщо місця мало, а гостей багато + хочеться зосередити першочергову увагу саме на спілкуванні, а не ситній трапезі. Можна ще замовити кейтеринг на фуршет, тоді офіціанти самі слідкуватимуть за наповненістю столу їжею та напоями. Це також зручно, дозволяє господарям вечора насолодитися безтурботним відпочинком без зайвої метушні.

Фуршет на день народження, хрестини, заручини чи навіть весілля, для афтепаті після різних заходів ідеально підходить. Це може бути як сімейне затишне свято чи гучна вечірка у колі друзів, або ж зустріч ділових партнерів в неофіційному форматі. Якщо хочете замовити фуршет, Сім’я ресторанів Файного Міста допоможе з організацією! Тернополяни довіряють цій мережі найдорожче — спогади про свято в оточенні близьких і рідних.

Фуршет у місті Тернопіль від Faine Misto — Ваше свято у надійних руках!

Для сучасного і стильного свята потрібен фуршет у місті Тернопіль. Позбавте себе мороки, зверніться одразу до професіоналів! Чим допоможе Файне Місто:

Є готове фуршетне меню (фуршет-бокси) — м’ясні делікатеси, сири та фрукти, м’ясні делікатеси + сири тощо. Меню можна скласти за особистим смаком і побажаннями. Талановиті кухарі реалізують будь-які гастрономічні забаганки! Можна замовити кейтеринг у місті Тернопіль , тоді офіціанти обслуговуватимуть Ваше свято і клопотів взагалі не буде. Кур’єри Файного своєчасно та обережно доставлять страви. Приємні ціни та гарантія якості від улюбленої мережі закладів тернополян.

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