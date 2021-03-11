На Тернопільщині є містечко, де маршрутки безкоштовно перевозять жителів громади

Хоростківська міська рада інформує, що з 1-го березня приміський громадський транспорт перевозить пасажирів- жителів громади БЕЗКОШТОВНО!

Ранковий рейс у будні дні на Говилів курсуватиме із зупинкою о 7.40 в Малому Говилові та 7.50 у Великому Говилові ( у суботу їздитиме згідно попереднього графіку). Автобус даного рейсу зупинятиметься біля «2-го відділку» та міського кладовища, і жителі масиву «Закладка» можуть користуватися ним для доїзду до шкіл, садочків, в центр міста.