17:35 | 4.03.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині є цікавий палац у закопанському стилі

Irena 0 Views Прокоментуй!

Як пише краєзнавче видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл», вперше село Шманьківчики згадується у 1643 році. За переказами, його назва походить від прізвища першого поселенця Шманька.

Однією з найцікавіших пам`яток вищезгаданого села, що збереглися до наших днів, є напівдерев`яний палац, довершений в закопанському стилі у 1890-х роках.

 Фото Максима Огородника

Досі між краєзнавцями тривають дискусії щодо власника садиби. Одні джерела вказують, що маєтком володів Станіслав Виговський, а інші схиляються до думки, що це міг бути пан Плятнер зі Шманьківчиків, котрий приїхав до Озерян (Борщівський район), щоб викупити скарб монет, знайдених у селі. Отож, палац міг належити і Плятнеру.

 
 

Поруч із палацом розташований флігель, також у закопанському стилі.

Фото Максима Огородника
 
Поміж палацом та флігелем є патріотична стела.

 Фото Максима Огородника

Нині в палаці розташоване Чортківське племінне підприємство.

 Фото Максима Огородника

Джерело: ЧортківCity

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