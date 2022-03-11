На Тернопільщині буде відновлено роботу сільськогосподарських ярмарків
Щойно на раді оборони прийняли рішення про роботу сільськогосподарських ярмарків. Про це повідомляє голова ОДА Володимир Труш.
Це дасть змогу виробникам Тернопільщини швидко реалізовувати свою продукцію, а жителям області – купувати продукти місцевого виробника за дешевшими цінами.
- Область повинна працювати. Ми не маємо права зупинити виробництво. Я прошу бізнес – працюйте, виплачуйте заробітні плати, створюйте додаткові робочі місця, розвивайтесь. Аграрії – готуйтесь до посівної. Ми мусимо забезпечити країну продовольством. Більшість наших підприємств не зупиняли свою роботу під час війни, але сьогодні нам треба працювати у повну силу! Ми вже готові запустити на Тернопільщині десятки нових підприємств. Працювати, виробляти і вирощувати – зараз одне з наших найважливіших завдань в тилу, – каже очільник області.