На Тернопільщині загинув водій іномарки

Про непритомного чоловіка за кермом автомобіля на лінію “102” повідомили жителі Збаража.

На місце події виїжджали правоохоронці та бригада екстреної швидкої допомоги. За попередньою інформацією, 25 січня близько 4:00 водій автомобіля Audi 80 при виконанні повороту праворуч на перехресті не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і врізався в бетонну огорожу будинку.

На момент аварії в салоні авто був лише шістдесятип’ятирічний кермувальник. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка. Уже після розтину стане відомо чи помер він від отриманих травм, чи від проблем зі здоров’ям.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.