Міністерство оборони розпочало тестування трьох онлайн-відстрочок у Резерв+

📱 Міністерство оборони України повідомило, що розпочався бета-тест трьох онлайн-відстрочок у Резерв+

У тестуванні можуть брати участь:

🔹 багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі;

🔹 люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;

🔹 студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту.

Для отримання послуги зареєстровані учасники тестування мають надіслати запит у застосунку Резерв+. Система перевірить дані та в разі підтвердження права на відстрочку відобразить відповідний статус в електронному військовому документі, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

Поділіться:









