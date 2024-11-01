Міністерство оборони розпочало тестування трьох онлайн-відстрочок у Резерв+
📱 Міністерство оборони України повідомило, що розпочався бета-тест трьох онлайн-відстрочок у Резерв+
У тестуванні можуть брати участь:
🔹 багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі;
🔹 люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;
🔹 студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту.
Для отримання послуги зареєстровані учасники тестування мають надіслати запит у застосунку Резерв+. Система перевірить дані та в разі підтвердження права на відстрочку відобразить відповідний статус в електронному військовому документі, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.