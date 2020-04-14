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Студентка з Тернополя Інна Гула стала призеркою Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в галузі «Нафтова і газова промисловість»

Irena 0 Views Прокоментуй!

Студентка факультету економіки та менеджменту ТНТУ ім. І. Пулюя Інна Гула стала призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Нафтова і газова промисловість».

Інна Гула під керівництвом доцента Кафедри економіки та фінансів ТНТУ  к.е.н. Наталії Степанівни Тимошик успішно пройшла заключний етап конкурсу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та представила наукову роботу на тему «Ефективна нафтова промисловість як основа енергетичної незалежності України» і за підсумками конкурсу здобула ІІ місце та була нагороджена дипломом другого ступеня.

Щиро вітаємо конкурсантку та її наукового керівника. Бажаємо нових творчих успіхів!

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

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