Студентка з Тернополя Інна Гула стала призеркою Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в галузі «Нафтова і газова промисловість»

Студентка факультету економіки та менеджменту ТНТУ ім. І. Пулюя Інна Гула стала призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Нафтова і газова промисловість».

Інна Гула під керівництвом доцента Кафедри економіки та фінансів ТНТУ к.е.н. Наталії Степанівни Тимошик успішно пройшла заключний етап конкурсу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та представила наукову роботу на тему «Ефективна нафтова промисловість як основа енергетичної незалежності України» і за підсумками конкурсу здобула ІІ місце та була нагороджена дипломом другого ступеня.

Щиро вітаємо конкурсантку та її наукового керівника. Бажаємо нових творчих успіхів!