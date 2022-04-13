З офіційних доходів жителів Тернопільщини бюджети отримали понад 1,3 млрд гривень

Упродовж січня-березня 2022 року платники Тернопільщини сплатили понад 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. «Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження даного платежу зросли на 180,7 млн грн або плюс 16 відсотків», – констатував він.

Із загальної суми даного податку місцеві скарбниці отримали 957 млн грн, що на 176 млн грн більше, ніж у січні-березні 2021 року. До державного бюджету платники спрямували 257,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

«Варто зазначити, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає понад 80 відсотків і є основним джерелом їх зростання», – розповів Михайло Яцина.

Основні надходження податку, насамперед, пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня. Відрадно, що в час війни бізнес Тернопільщини продовжує свою діяльність, створюючи робочі місця, виплачуючи належну зарплату своїм працівникам та підтримуючи бюджети усіх рівнів сплаченими податками.