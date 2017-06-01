Працівники регіонального сервісного центру МВС поділилися кров’ю з хворими дітками

Благодійну акцію зі збору донорської крові ініціювали 1 червня працівники Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області до Дня захисту дітей. Впевнені, що їх допомога стане у нагоді тим, хто щохвилини бореться зі страшними недугами.

Після відповідного обстеження у Тернопільській обласній станції переливання крові, дев’ятеро службовців центру поділилися життєвоцінним компонентом з тими, хто його найбільше потребує – онкохворі та постраждалі у дорожніх автопригодах діти.

За словами працівників сервісного центру, усі вони усвідомлюють своєчасне надання необхідної медичної допомоги тяжкохворим діткам.

Донорство – це благородна і почесна місія, яка дозволяє зберегти життя тисячам людей. Приємно усвідомлювати те, що ти сьогодні допоміг маленькій дитині у боротьбі за життя.

Таку важливу справу працівники сервісного центру обіцяють проводити якомога частіше, адже щодня котрийсь з хворих малюків потребує допомоги, а своїм прикладом вони закликають долучитися до здачі крові якомога більше людей.