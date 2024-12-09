На Тернопільщині зник 52-річний Олег Заславський

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування місцевого жителя Заславського Олега Миколайовича. Чоловік 5 грудня вийшов з дому і назад не повернувся.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили тернополянина чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте на спецлінію 102