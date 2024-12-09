12:24 | 9.12.2024
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині зник 52-річний Олег Заславський

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Увага❗️Поліцейські розшукують 52-річного тернополянина❗️
Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування місцевого жителя Заславського Олега Миколайовича. Чоловік 5 грудня вийшов з дому і назад не повернувся.
🔴Прикмети розшукуваного: зріст близько 175 см, худорлявої статури, русяве волосся із сивиною.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили тернополянина чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте на спецлінію 102

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