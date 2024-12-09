Тернополяни передали військовим у листопаді 240 квадрокоптерів на суму понад 3,6 млн грн

У розділі «Е-сервіси» можна ознайомитись з оновленими даними Реєстру переданої допомоги від Тернопільськоїгромади для Збройних сил України.

У листопаді Тернопільська громада передала для наших військових: 240 квадрокоптерів на суму понад 3,6 млн грн, а загалом від початку війни придбано квадрокоптерів на суму понад 86,3 млн грн. Також для захисників придбали зенітно-пошукові прожектори, комплекти посилення сигналу (3 шт), портативні радіоелектронні засоби протидії, системи РЕБ (5 шт) та портативні зарядні станції (14 шт). Додатково спрямовано 32 шини, 250 комплектів індивідуального обмундирування, 70 плащів антитепловізорних та інструменти (дроти, цвяхи, рукавиці, сітка, електроди, пульти управління дронів, акумуляторні батареї тощо).

Ще понад 1 400 000 гривень спрямовано для потреб захисників безпосередньо на рахунки військових частин.

Окрім матеріально-технічної допомоги, Тернопільська громада продовжує надавати соціальну підтримку військовим та їхнім родинам:

3098 захисників уже отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 10 000 грн на придбання спорядження та технічних засобів;

268 поранених захисників отримали допомогу на лікування та реабілітацію;

Для захисників з інвалідністю І та ІІ групи, а також для членів родин загиблих і зниклих безвісти бійців надається щомісячна матеріальна допомога. Родини загиблих також отримують компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги та звільнення від оплати за харчування дітей у навчальних закладах. Серед інших послуг – медична допомога, зубопротезування, безкоштовні рецепти та виплата грошових компенсацій за земельні ділянки чи житлові приміщення.