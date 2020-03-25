13:56 | 27.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщини, де зафіксовані спалахи коронавірусної інфекції, працюють контрольно-пропускні пункти

Redaktor 68 Views Прокоментуй!

На в’їздах і виїздах населених пунктів Тернопільщини, де зафіксовані спалахи коронавірусної інфекції, працюють контрольно-пропускні пункти

Кабінет Міністрів України прийняв рішення запровадити надзвичайну ситуацію та продовжити карантинні заходи в державі до 24 квітня. На Тернопільщині режим надзвичайної ситуації діє з 23 березня, відколи в області був зафіксований перший випадок зараження короновірусною інфекцією.

В даних умовах працівники поліції посилено забезпечують правопорядок на території краю та контролюють дотримання обмежувальних заходів.

В області встановлено контрольно-пропускні пункти на території двох районів, які є осередками спалаху та поширення вірусної інфекції. Пости працюють на в’їздах та виїздах із міста Заліщики, а також сіл Швейків та Ковалівка Монастириського району.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *