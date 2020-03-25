На Тернопільщини, де зафіксовані спалахи коронавірусної інфекції, працюють контрольно-пропускні пункти

На в’їздах і виїздах населених пунктів Тернопільщини, де зафіксовані спалахи коронавірусної інфекції, працюють контрольно-пропускні пункти

Кабінет Міністрів України прийняв рішення запровадити надзвичайну ситуацію та продовжити карантинні заходи в державі до 24 квітня. На Тернопільщині режим надзвичайної ситуації діє з 23 березня, відколи в області був зафіксований перший випадок зараження короновірусною інфекцією.

В даних умовах працівники поліції посилено забезпечують правопорядок на території краю та контролюють дотримання обмежувальних заходів.

В області встановлено контрольно-пропускні пункти на території двох районів, які є осередками спалаху та поширення вірусної інфекції. Пости працюють на в’їздах та виїздах із міста Заліщики, а також сіл Швейків та Ковалівка Монастириського району.