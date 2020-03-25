Як захисти себе та рідних від коронавірусу?

Вчені досі ламають голову над створенням вакцини від COVID 19. І точки зору про те, яким чином здорова людина може уникнути зараження коронавірусу, теж розходяться.

Проте медики солідарні в тому, що стійкість імунної системи тут відіграє одну з ключових ролей. Так само, як і в процесі одужання.

Екологічна ситуація в мегаполісах, сидячий спосіб життя, неправильне харчування — всі ці фактори призводять до ослаблення імунітету.

Та коли раніше це могло проявитися лише в частих застудах, то зараз під загрозою ваше життя. Як тоді підвищити імунітет?

Здорове харчування

Запорука ефективної роботи імунних клітин — забезпечення їх необхідними поживними речовинами. Для цього нам потрібно споживати достатню кількість вітамінів і мінералів, враховуючи групи С, D, а також В6, В12, цинк, мідь, залізо, селен, необхідні амінокислоти і незамінні жирні кислоти.

Добавляйте в свій раціон свіжі фрукти та овочі,молочні продукти, мед, горіхи, цитрусові та ягоди.





Вибір продуктів

До позитивного ефекту роботи імунної системи також призведе скорочення споживання олій і рафінованої їжі (консерванти і будь-які оброблені/пастеризовані продукти).

Джерелом вітамінів A, C, B і E, а також цинку, селену і міді, які добре захищають організм від патогенів, можуть бути фрукти і листяні овочі.

Також покращити імунітет допоможуть орегано, чебрець і ехінацея.



Боротьба зі стресом та заняття спортом

Основні проблеми викликає кортизол — гормон, який виробляє наш організм у стресових ситуаціях і який відключає імунні клітини,тому важливо не перевантажувати свій організм надмірною роботою та стресами ,а фізична активність дозволить знизити рівень гормонів стресу.

Відмова від куріння та здоровий сон

COVID 19 викликає запальні симптоми в дихальних шляхах ,а так як у курців вони ослаблені,то рекомендується відмовитись від цієї звички. Також не варто забувати про здоровий сон ,адже це одне з основних джерел енергії для Вашого організму.

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