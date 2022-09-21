На Тернопільщини ситуація із захворюваності на COVID-19 повністю контрольована

Під час засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, яке відбулося 21 вересня, лікар-епідеміолог Володимир Паничев проаналізував рівень захворюваності на CОVID-19 у регіоні та зазначив, що спостерігається динаміка до зростання кількості хворих на коронавірус.

«Місто та країна продовжує перебувати в стані епідемії, ситуація в цілому на Тернопільщині останніми тижнями ускладнюється. Про це свідчить постійне зростання кількості хворих, а також кількість летальних випадків. Погіршення спостерігається серед так званих груп ризику. Впродовж останніх двох тижнів захворюваність зросла в області близько на 35-37%, у м. Тернополі на 28%», – відзначає Володимир Паничев.

Завантаженість ліжок у медичних закладах також збільшується, ця цифра становить близько 32%. Щодо прогнозів, то лікарі–епідеміологи очікують, на жаль, надалі зростання захворюваності. Адже ситуація, яка спостерігається зараз з поширення недуги дещо схожа на ту, яка була минулого року.

Щодо летальності, то у віці старше 80 років летальний випадок припадає на кожну 11 людину із 100 хворих.

Водночас одним із превентивних заходів попередження захворювання є вакцинація. Наприклад, кількість летальних випадків серед осіб, що отримання щеплення складає 2,65 %, в той час як смертність серед населення без вакцини – 97,34%. Першочергово вакцинація захищає від тяжкості перебігу хвороби та летальності.

Нагадаємо, з 22 вересня у Тернополі відновлено обов’язкове носіння масок.