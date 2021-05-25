На Тернопільщині вантажний потяг насмерть збив молодого чоловіка

24 травня під колесами вантажного потягу загинув молодий чоловік. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

О 23.13 бригада швидкої виїжджала на залізничну станцію у с. В. Бірки, де уже не змогла надати допомогу 23-річному пацієнтові. Хлопця за нез’ясованих обставин збив вантажний поїзд на залізничній станції. Медики швидкої змушені були констатувати біологічну смерть унаслідок травм, не сумісних із життям. Наразі причини й обставини трагедії з’ясовують працівники поліції.