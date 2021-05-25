У Тернополі поліцейський збив жінку на пішохідному переході

Повідомлено про підозру патрульному поліцейському, що збив пішохода на переході у м. Тернополі, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури оголошено підозру інспектору взводу одного з батальйонів патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому).

За версією слідства, 5 березня цього року водій, керуючи технічно справним власним автомобілем марки «AUDI-A6», рухаючись по вул. Князя Острозького навпроти перехрестя з вул. Шпитальна, допустив наїзд на жінку, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала травми, кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження.

Розслідування здійснюється слідчими третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.





