Священнослужителі МП продовжують руйнувати Почаївську лавру

Не встигло Міністерство культури та інформаційної політики України завершити перевірку Почаївської лаври, як орендарі (УПЦ) далі взялися за своє. Священнослужителі та мешканці обителі продовжують руйнувати пам’ятку архітектури національного значення своєю господарською діяльністю попри заборону суду. Про це “Терміново” розповів директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин.

10 липня, інспектуючи територію Свято-Успенської Почаївської лаври, побачили, що там ведеться якесь будівництво, попри те, що є ухвала Тернопільського апеляційного суду від 25.10.2023 у справі 601/2016/23 щодо накладення арешту на земельну ділянку комплексу споруд пам’ятки національного значення шляхом заборони розпоряджатися земельною ділянкою та здійснювати будівельні роботи. Тому ми викликали поліцію, виїхали на місце та склали протокол, який забороняє проведення будь-яких робіт. Та орендарів це не зупинило. Будівництво триває, нехтуючи законодавством. Жодних дозволів представники УПЦ не мають. Без будь-якої документації, законних підстав вони нищать культурну спадщину, – каже Василь Ільчишин.

Також директор ДІАЗу зазначає, що до того як починати роботи, необхідно провести археологічні дослідження. Адже там можуть бути й поховання кількасот літньої давності, й унікальні артефакти, які зараз просто заливають бетоном.

Перш ніж стати до робіт, необхідно було зробити проєктну документацію, взяти дозвіл у власника. Нічого з цього зроблено не було. Почали масштабне будівництво, зводять якийсь незрозумілий ангар, запустили швелери у стіни, порушили цілісність пам’ятки архітектури, знищили археологічний шар, – розповідає Василь Ільчишин.

Наразі Кременецько-Почаївським ДІАЗом складено відповідні акти та направлено матеріали на розгляд Міністерства культури задля вживання заходів та реакції на порушення.

Нагадаємо, щодо діяльності орендарів (УПЦ) на території Почаївської лаври відкрито понад 10 кримінальних справ. Та, схоже, що навіть рішення суду не зупиняють мешканців від їхньої незаконної діяльності.