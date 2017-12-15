На тернопільському заводі Василя Лила стався вибух? (відео)

Сьогодні, 14 грудня, близько 20:00 стався вибух на підприємстві тернопільського комбінату «Будіндустрія» ТОВ «Тернопільбуд», де керівником є Василь Лило. Через несправне газове обладнання обрушився дах у виробничому приміщенні. Під завалами опинився працівник, віком приблизно 40 років. Чоловіка вдалося врятувати та доправити до лікарні.

– Надійшло повідомлення про вибух виробничих приміщень на підприємстві по вулиці Поліська, 6. Вибух стався через, ймовірно, порушення технологічного процесу. Внаслідок чого зруйнувалася покрівля площею 800 метрів квадратних. Під завалами опинився чоловік. Його вдалося вивільнити та доправити до лікарні, – розповідає начальник управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.

Рятувальники кажуть, здійснили всі заходи по запобіганню обрушення конструкції. Завтра планують зібрати комісію, аби з’ясувати причини вибуху та обговорити подальшу експлуатацію будівель підприємства.

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