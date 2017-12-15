Науково-популярні плітки про Тернопіль від Володимира Окаринського від доісторичних часів до 1991 року.

14 грудня Володимир Окаринський презентував найбільший на сьогодні нарис історії Тернополя у форматі «для всіх» – книгу “Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991 року)”.

Книжка має 512 сторінок, вступ, 24 теми, до кожної з яких є мапи — в багатьох випадках спеціально перемальовані, або опубліковані автентичні карти (чи плани міста) тих часів. Є й додатки, багато ілюстрацій, які дібрані збалансовано — маловідомі, добре відомі і невідомі для загалу.

Згідно з анотацією, ця книжка — найбільший на сьогодні нарис історії Тернополя у форматі «для всіх». Це не екскурсії містом, не хроніка й не академічна історія. Це узагальнений науково-популярний погляд, в якому автор намагається подати тільки перевірені факти, при цьому знайомлячи читачів з різними гіпотезами і поглядами. Через людський вимір книжка показує Тарнополь/Тернопіль від доісторичних часів, його заснування й розбудови в пізньому Середньовіччі, аж до завершення найтрагічнішого для міста «короткого» ХХ століття, — 1991 року. Етноси, релігії, державно-адміністративні чинники, громадське життя, — усе, що впливало на людину в міському просторі. Городяни, їх побут, життєві стилі, субкультури, самореалізація. А також обличчя самого міста крізь призму культурно-історичних епох у контексті світової, європейської й української історій. Текст книжки доповнюють мапи, схеми, фотографії, твори мистецтва, артефакти минулого, а також покажчик, хронологія, бібліографія. Для широкого кола зацікавлених і гурманів.

Відею Юрій Дігай