Тернопільські підприємці нестимуть відповідальність за недотримання режиму темряви

19 грудня на позачерговому засіданні 21-ої сесії міської ради внесли доповнення до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади, затверджених рішенням міської ради від 24.07.2019 № 7/36/12. Відповідні зміни прийняли з метою забезпечити належний комплексний благоустрій та врегулювання питання щодо економії електроенергії.

«Відповідно до рішення Ради оборони області суб’єкти господарювання у нашій громаді повинні економно споживати електроенергію. Зокрема, у темну пору доби, а саме після 19 год мають бути вимкненими світлові вивіски, реклами, монітори, підсвітка тощо, – зазначає міський голова Сергій Надал. – У зв’язку з тим, що до цього часу не було відповідальності за такі порушення, на сесії міської ради внесено зміни до Правил благоустрою. Передбачено, на період дії воєнного стану відключати комерційні об’єкти у разі недотриманнями режиму економії у темну пору доби. У випадку, якщо працюватиме світлова реклама чи інша підсвітка від основного живлення електропостачання, це буде підставлю до притягнення відповідальності та накладення адмінштрафу з можливим демонтажем зазначених об’єктів».

Так, відповідно до рішення, в темну пору доби, за винятком застосування автономного джерела живлення, повинні бути вимкненими:

вуличне освітлення, освітлення територій, будівель, споруд та будинків, прожекторів, рекламних вивісок, сітілайтів, світлових екранів, світлових моніторів, банерів, вітрин та інших рекламоносіїв тощо у темну пору доби;

внутрішнє освітлення приміщень після закінчення робочого дня.