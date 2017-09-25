На трасі “Тернопіль – Ланівці” по авто прицільно кидали палицями

Вночі з суботи на неділю кілька авто постраждало від… літаючих палок. Ця пригода трапилася із водіями, які їхали трасою Тернопіль – Ланівці, на відрізку сіл Верещаки – Коржківці. Про це повідомляє сайт laninfo.com.ua.

За словами кермувальників, хтось прицільно жбурляв гілляччя по автомобілях.

Побите лобове скло та подряпини на дверцятах – так закінчилася поїздка ланівчанина із Тернополя додому. Каже, що не відразу зрозумів що трапилося, вирішив повернутися – і знову відчув удари. Тоді вже зателефонував на лінію 102.

Виданню відомо і про інших потерпілих, які до поліції не зверталися. Триває перевірка цього факту правоохоронцями.