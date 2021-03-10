Тернопільська мерія збирається витратити 2 000 000 гривень на відеопіар

Тернопільська міська рада через систему «Прозорро» планує придбавати телевізійні послуги пов’язані з власним піаром. Ціна питання – 2 мільйони гривень.

Цю суму розділено на три лоти:

Лот 1 – виготовлення інформаційних сюжетів про новини громади. 200 сюжетів мають очікувану вартість 400 000 гривень.,

Лот 2 – виготовлення та трансляція програм прямого ефіру. За 40 ефірів міська рада готова заплатити 600 000 гривень.

Лот 3 – виготовлення відеозвітів, інтерв’ю в студії тощо. За послугу обсягом 248 відеозвітів, інтерв’ю в студії мерії готова віддати найбільшу суму – 1 000 000 грн.

Тендер оголошено 25 лютого, а кінцевий строк подання тендерних пропозицій мине через три дні, а саме 13 березня.

– Дата і час розкриття отриманих тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0,5% відсотка від очікуваної вартості закупівлі. Протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій/пропозицій, – йдеться в тендерній документації.

Дані види телевізійних послуг переможці торгів мають виконати до 31 грудня 2021 року.



