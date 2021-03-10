Тернопільські оперативники викрили бойовика “Самооборони Криму”

Завдяки тернопільським оперативникам, викрито бойовика “Самооборони Криму”.

Викритому тернопільськими оперативниками бойовику «Самооборони Криму» оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

У 2014 році зловмисник проходив «службу» на незаконно створеному блокпості неподалік в’їзду до м. Армянськ АР Крим.

На даний час підозрюваного оголошено в розшук. За участь у не передбаченому законом збройному формуванні йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Так, за процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Криму» за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України, будучи учасниками збройного формування «Самооборона Криму», протягом лютого-березня 2014 року, озброєний, проходив «службу» на незаконно створеному блокпості при в’їзді до м. Армянськ АР Крим, біля ПрАТ «Кримський Титан». При цьому, підозрюваний здійснював незаконні перевірки документів громадян, обшук їх транспортних засобів, а також брав участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

На даний час, підозрюваного оголошено в розшук.



Досудове розслідування здійснюється ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.