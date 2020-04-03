На в’їздах в Тернопіль облаштовано контрольно-пропускні пункти. На що вони мають право?

🔹Провести температурний скринінг водію та пасажирам, з’ясувати історію подорожей та причини конкретної поїздки

🔹При виявленні людей із підвищеною температурою тіла в межах 37,1-38,0°C, працівники КПП рекомендуватимуть звернутися до сімейного лікаря або на «гарячу лінію»📞 098 441 59 81

🔹При виявленні підвищеної температури тіла більше 38°C працівники КПП пропонуватимуть водіям та пасажирам залишитися на місці до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.

❗️Працюватимуть КПП вдень з 7:00 до 19:00. Вночі профілактичні і протиепідемічні заходи будуть здійснювати автопатрулі.

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