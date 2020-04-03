3 квітня, 9.00: У Монастириському районі 87 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.



За даними штабу на 9 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 87 осіб:

м.Монастириська – 48,

с.Швейків – 10,

с.Ковалівка – 7 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 5,

с.Гончарівка – 3,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 2,

с.Григорів – 2,

с.Устя-Зелене – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи, с.Дубенка – по 1.

В їх числі медперсоналу – 35 (11 лікарів, 24 медсестер та фельдшерів),

5 дітей, 4 держслужбовці, 3 поліцейські,1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.

В районі обстежено 310 осіб, в т.ч. 235 медиків.