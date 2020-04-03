3 квітня, 9.00: У Монастириському районі 87 осіб інфіковано коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу на 9 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 87 осіб:
м.Монастириська – 48,
с.Швейків – 10,
с.Ковалівка – 7 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 5,
с.Гончарівка – 3,
с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 2,
с.Григорів – 2,
с.Устя-Зелене – 2,
с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи, с.Дубенка – по 1.
В їх числі медперсоналу – 35 (11 лікарів, 24 медсестер та фельдшерів),
5 дітей, 4 держслужбовці, 3 поліцейські,1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.
В районі обстежено 310 осіб, в т.ч. 235 медиків.