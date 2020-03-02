Тернополянин, не дочекавшись приїзду швидкої, підняв на ноги спецслужби повідомленням про коронавірус

На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянина про те, його знайомий контактував з громадянами з Китаю і тепер з температурою перебуває вдома, наражаючи на небезпеку сусідів. Слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції виїхала за вказаною адрескою, проте дверей квартири, номер якої назвав дозвонювач, ніхто не відчинив.

Наступного дня поліцейським вдалося розшукати власника квартири, проте той категорично заперечував, що викликав поліцію. Поглянувши на номер, з якого було здійснено виклик, тернополянин впізнав контактні дані свого кума, котрий живе з ним в одному будинку, проте в іншій квартирі.

41-річний жартівник зізнався, що дійсно телефонував на 102 і повідомляв про начебто хворого сусіда. Зважився на це після того, як працівники швидкої допомоги відмовилися приїжджати на його виклик.

-Мені було погано, піднявся тиск, і я зателефонував на 103, – розповів чоловік. – Там мені відповіли, що швидка допомога не приїде, бо з таким діагнозом треба звертатися до дільничного лікаря. Розлючений я набрав поліцію і повідомив про начебто хворого знайомого і про те, що в нього, коронавірус. Через декілька хвилин ще раз зателефонував на швидку і теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали.

За свій вчинок тернополянин понесе адміністративну відповідальність. Щодо нього складено протокол за статтею 183 КУАП – завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Зловмиснику загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.