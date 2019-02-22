Таємниці Кременецьких гір: сенсаційні матеріали колишнього директора музею

У 1938 році директор створеного тоді Кременецького музею Олександр Цинкаловський публікував багато своїх матеріалів та новин в українському краєзнавчо-туристичному журналі “Наша Батьківщина”. Журнал виходив на той час у Львові. Один із таких матеріалів розкриває таємниці Кременецьких гір. Про це розповів директор Кременецького музею Андрій Левчук.

Кременець City опублікував текст без змін та правок.

Печера людожерців

На Волині в околицях Кремянця на так званій «Лисій горі» випадково натравлено на скельну печеру. Коли почали її розкопувати, то показалося, що дно печери густо вкрите людськими кістками. Перепроваджені систематичні розкопки виказали. Що в цій печері було около двадцяти людських кістяків, дорослих людей і дитячих. Кістки були порозкидані в безладі по цілій печері, а черепи зложені окремо. Деякі кістки були побиті й пообпалювані. Крім людських кісток найдено багато кісток диких звірів і риб. Посередині печери стояло глиняне начиння з людськими кістками. В намулі найдено фрагменти кераміки, кам’яні знаряддя, кістяні пацьорки й пацьорки з черепашок.

Видобуті кістки й речі зложено до ліцеального музея у Кремянці, де уряджено спеціальну, велику габльоту, в якій представлено дно печері в первісному його вигляді.

О.Ц.

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