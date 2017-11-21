На замітку тернопільським студентам: оплата за проживання в гуртожитку регулюється державою

Далеко не всі студенти знають, що платні послуги, а саме плата за проживання в гуртожитку регулюється державою.

Вищий навчальний заклад, відповідно до законодавства та статуту, може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг, як основного статутного виду діяльності.

Перелік платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися державними і комунальними вищими навчальними закладами, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Право вищих державних і комунальних навчальних закладів щодо плати за проживання у студентських гуртожитках визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Відповідно до зазначеної вище постанови КМУ, спільним наказом Міносвіти, Мінфіну та МОЗ України від 28.03.2011 №284/423/173 встановлено граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності (далі – гуртожитки), виходячи з нормативу 6 кв.м. житлової площі, а для новозбудованих гуртожитків – 8 кв.м. житлової площі. Граничний розмір плати за проживання у гуртожитках не може перевищувати:

– для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

– для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів – 40 відсотків їх академічної стипендії;

– для курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі – курсанти), які перебувають на державному утриманні та отримують безоплатне харчування, – 20 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

– для студентів індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, – 20 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, а для осіб, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – 30 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

Студенти, курсанти, абітурієнти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти й курсанти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

При цьому, Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, можуть встановлювати граничні розміри плати за проживання у студентських гуртожитках відповідно до вимог пункту 1 цього наказу.

Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках встановлюється керівником вищого навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом студентів і розраховується відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 N 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1196/18491, виходячи з нормативу житлової площі на кожного мешканця, встановленого згідно з проектною документацією при будівництві гуртожитку, та розрахункового коефіцієнта загальної площі, що припадає на кожного мешканця гуртожитку.

Також, відповідно до вищезазначеного Порядку, встановлюється вартість інших платних послуг, зокрема надання на вимогу особи поліпшених умов проживання та встановлення в кімнаті додаткового обладнання

(аудіо-, відеотехніка, холодильник тощо).

Якщо у вас виникли питання по вищевикладеній темі ви можете звертатись до сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: м. Тернопіль, вул. Чернівецька,24, тел. (0352) 52-30-18, 52-16-65.

Гол. спеціаліст сектору контролю за цінами В.С. Сцібан