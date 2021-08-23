14:26 | 23.08.2021
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Новини Тернополя 

На заправці «БРСМ-нафта» черговий вибух – постраждали люди 

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На заправці “БРСМ-нафта” вибухнула газоповітряна суміш, двоє людей отримали травми і були госпіталізовані. Слідство встановило, що вибух стався через недотримання техніки безпеки під час зварювальних робіт – потрапляння іскри призвело до вибуху паливно-мастильних матеріалів.

 Це не перший вибух на об’єктах мережі заправок “БРСМ-Нафта”. 7 років тому через вибух на заправці в Переяславі під Києвом загинуло 6 людей. Ніхто з підозрюваних так і не був притягнутий до відповідальності. Рідні загиблих кажуть про зникнення доказів у справі.

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