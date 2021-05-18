Надал кличе депутатів на сесію
У п’ятницю, 28 травня, о 9:00 в залі Українського Дому відбудеться сесія Тернопільської міської ради.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.
Перелік питань, які заплановано розглянути під час засідання:
- Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2021 року
- Про внесення змін в рішення міської ради від 06.06.2019р. № 7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади»
- Про затвердження Програми виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Тернопільської міської ради на 2021-2023 роки
- Про внесення змін рішення міської ради від 23.04.2021 №8/5/28 “Про перейменування Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і затвердження положення у новій редакції”
- Про внесення змін в рішення міської ради від 22.11.2018 №7/30/31 «Про Програму розвитку парків на 2019-2021 р.р.»
- Про внесення змін та доповнень до Програми модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання на 2021-2024 роки
- Про затвердження проектів та встановлення зон санітарної охорони (ЗСО)
- Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Тернопільської міської ради «Екоресурси»
- Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Тернопільелектротранс»
- Про приватизацію об’єкта комунальної власності
- Про внесення змін в рішення міської ради від 26.04.2013 № 6/31/25 «Про розмежування повноважень по управлінню майном, що є комунальною власністю Тернопільської міської територіальної громади»
- Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів міста
- Про внесення змін до рішення міської ради від 05.04.2019 №7/33/9 «Про внесення змін до рішень міської ради»
- Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт на 2021 рік з Козлівською селищною радою
- Про внесення змін до рішень міської ради
- Про вилучення та надання земельних ділянок
- Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
- Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки
- Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки
- Про надання дозволів на укладання договорів земельного сервітуту
- Про погодження передачі земельних ділянок в суборенду
- Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво, право на оренду яких набуватиметься на аукціоні
- Про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок
- Різне.