Надал кличе депутатів на сесію

У п’ятницю, 28 травня, о 9:00 в залі Українського Дому відбудеться сесія Тернопільської міської ради.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Перелік питань, які заплановано розглянути під час засідання:

Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2021 року

Про внесення змін в рішення міської ради від 06.06.2019р. № 7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади»

Про затвердження Програми виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Тернопільської міської ради на 2021-2023 роки

Про внесення змін рішення міської ради від 23.04.2021 №8/5/28 “Про перейменування Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і затвердження положення у новій редакції”

Про внесення змін в рішення міської ради від 22.11.2018 №7/30/31 «Про Програму розвитку парків на 2019-2021 р.р.»

Про внесення змін та доповнень до Програми модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання на 2021-2024 роки

Про затвердження проектів та встановлення зон санітарної охорони (ЗСО)

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Тернопільської міської ради «Екоресурси»

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Тернопільелектротранс»

Про приватизацію об’єкта комунальної власності

Про внесення змін в рішення міської ради від 26.04.2013 № 6/31/25 «Про розмежування повноважень по управлінню майном, що є комунальною власністю Тернопільської міської територіальної громади»

Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів міста

Про внесення змін до рішення міської ради від 05.04.2019 №7/33/9 «Про внесення змін до рішень міської ради»

Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт на 2021 рік з Козлівською селищною радою

Про внесення змін до рішень міської ради

Про вилучення та надання земельних ділянок

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки

Про надання дозволів на укладання договорів земельного сервітуту

Про погодження передачі земельних ділянок в суборенду

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво, право на оренду яких набуватиметься на аукціоні

Про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок

Різне.