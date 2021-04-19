Надійність та зручність: чому потрібно обирати перевірених постачальників газу

З 1 серпня минулого року запрацював ринок газу для українців. Тепер жителі Тернопільщини можуть самостійно обирати постачальника газу. Для зручності споживачів процедуру переходу до нового продавця газу максимально спрощено. І Що важливо – споживач може обрати будь-яку газопостачальну компанію, навіть з іншого регіону. Тому постачальники газу вийшли за межі своїх регіонів та пропонують клієнтам вигідні умови обслуговування й зручний сервіс.

Нові труби прокладати не треба!

Перше питання, яке виникає у споживачів при думці змінити постачальника: «Хто прокладе мені нову трубу?». Це найбільш поширений міф, який стримує українців. Бо прокладати нові труби не потрібно!

Трубами опікуються оператори газорозподільчих мереж (оператори ГРМ) – облгази та міськгази. Вони відповідають за процес доставки газу до споживача. А постачальники – відповідають за те, щоб газ було закуплено і жоден клієнт не залишився без блакитного палива. Змінити оператора ГРМ не можна, а от постачальника газу – без проблем. Іншими словами: по одній трубі може надходити газ від різних постачальників.

І ще один важливий момент, змінити постачальника можуть не лише власники приватних будинків, а й споживачі, які проживають в багатоповерхівках. Сьогодні вже нікого не дивує, коли мешканці одного висотного будинку купують газ у кількох постачальників, кожен з яких стабільно забезпечує ресурсом своїх клієнтів, доставляючи газ в квартиру по спільній трубі.

Що важливо знати про ринок газу?

Відкриття ринку газу дало можливість вибору – вибору постачальника і вибору газового тарифу (постачальники можуть пропонувати різні варіанти купівлі газу – прим.). Але не всі постачальники змогли витримати високу конкуренцію і пристосуватись до нових умов роботи.

Іноді стається так, що деякі компанії змушені припинити постачання газу своїм клієнтам, оскільки не можуть забезпечити їх блакитним паливом.

На Тернопільщині стався як раз такий випадок – постачальник газу ДП «Кременецьке УПРГ» втратив усіх своїх клієнтів, оскільки не зміг виконувати свої зобов’язання, а саме стабільно постачати газ.

Щоб українці не залишилися без газу в такому випадку, їх автоматично переключають на «Постачальника останньої надії» (ПОН). Це тимчасовий постачальник, обраний на три роки Урядом. Отримувати від нього газ можна не більше 60 днів. За цей час споживачеві необхідно обрати нового постачальника.

Отже, тепер всім колишнім клієнтам ДП «Кременецьке УПРГ» необхідно знайти нового надійного постачальника та укласти з ним договір.

Надійний постачальник – хто він?

На сьогодні всі постачальники пропонують майже однакову ціну, що не перевищує 6,99 грн за кубометр. Ціна на газ за останні місяці перестала бути вирішальним чинником у виборі постачальника, а анульовані ліцензії все більше змушують задуматися про надійність постачання газу. Тому при виборі постачальника радимо звернути увагу на такі критерії:

Надійність – тривалість роботи постачальника на ринку газу і наявність у нього ліцензії. Цю інформацію можна знайти на сайтах постачальників і на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Сервіси – умови обслуговування в офісах постачальника, зручність їх розташування, наявність зручних онлайн-інструментів, щоб оперативно вирішувати газові питання.

Клієнтська база. Якщо постачальник продає газ великій кількості клієнтів, значить він закуповує блакитне паливо у великих обсягах. А отже ви не ризикуєте залишитися без газу.

Більшість великих постачальників газу в Україні працюють під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» і понад п’ять років безперебійно забезпечують ресурсом своїх клієнтів.

Для віддаленої роботи з рахунками ці постачальники пропонують онлайн-сервіси:

Особистий кабінет на порталі 104.ua;

мобільні додатки для iOS і Android;

чат-боти 7104.ua в Viber і Telegram.

Як укласти договір з новим постачальником?

Для укладення договору з новим постачальником споживачеві необхідні: паспорт, ІПН, EIC-код (свій код можна запитати у оператора ГРМ) і документ на право власності.

Стати клієнтом просто:

Залишіть заявку на сайті gaszbut.com.ua, заповнивши форму зворотного зв’язку. З вами зв’яжеться менеджер, який розповість про умови роботи і складе заяву-приєднання. Вам надішлють вже заповнену заяву-приєднання, яку необхідно буде підписати і відправити за зворотною адресою.

Після цього вам прийде повідомлення про зміну постачальника. Зазвичай це займає близько тижня.

НА ЗАМІТКУ

З питань укладення договору на постачання газу телефонуйте: (067) 370-84-48 або (063) 772-53-23.