Чому гральний автомат Книжки вважається кращим в Європі?

Гральний автомат Book of Ra є справжнім рекордсменом, маючи армію шанувальників, які вважають за краще його тисячам інших слотів від різних провайдерів. Всі легенди мають свій початок, ігровий автомат Книжки породив незліченну кількість ігор-наслідувачів, які регулярно виходять на ринок.

Навряд чи будь-яка інша гра була настільки впливовою в індустрії iGaming, як цей легендарний апарат від студії Novomatic (Green Tube). Незважаючи на всі модернізовані версії, гравці продовжують повертатися до вихідного слоту.

Популярність в Європі

Згідно даних незалежних рейтингів, що складаються на основі експертних оцінок, відгуків реальних гравців, а також на аналізі запитів Гугл та інших пошукових систем, ігровий автомат Book of Ra – найпопулярніший слот в Європі на поточний момент.

Легендарність

Українці грали в офлайн казино в ігровий апарат Книга Ра ще на початку 2000-х. У ті роки слот-зали працювали практично в кожному районі міста. За минулі два десятиліття цифрові технології міцно увійшли в наше життя. Практично у кожного міського жителя сьогодні є смартфон і безлімітний доступ до інтернету.

Зазнали змін і самі зали ігрових автоматів, перемістившись з реального в віртуальний світ. Деякі розробники випустили точні цифрові копії механічних одноруких бандитів. Не стала виключенням і компанія Новоматік, яка створила слот Книжки, практично в точності з копіює реальний апарат. Перший реліз гри для сайтів онлайн казино був представлений 7 березня 2004 року.

Багато гравців дуже високо цінують легендарний апарат, відчуваючи до нього ностальгійні нотки, іншим же подобається досить високий коефіцієнт повернення і безліч бонусів, які дає можливість отримати цей слот.

До основних переваг Book of Ra відносяться:

яскрава графіка;

цікавий ігровий сюжет;

можна грати безкоштовно і без реєстрації, використовуючи демонстраційний режим;

високий коефіцієнт повернення (RTP);

адаптований для мобільних платформ, автоматично підлаштовуючись під потрібний розмір і дозвіл екрана;

невеликий мінімальний розмір ставки;

висока волатильність.

Бонусна Гра

У слоті дуже щедра бонусна гра. Яка запускається при випаданні трьох символів розкиду на будь-яких з п’яти барабанів, незалежно від того, знаходяться вони на активних лініях виплат чи ні.

При випаданні Скаттер, на екрані з’явиться книга Ра, на сторінках якої виявиться один з ігрових символів. Він стане пріоритетним під час бонусних обертання, розширюючись на всю висоту барабана, діючи на додаток до диким символам (WILD) і замінюючи собою будь-які інші картки, даючи можливість отримати виплату максимально можливого розміру.

Виграші

Дана гра онлайн казино здатна принести фантастичний виграш, максимальний розмір якого становить 10 тис. Базових ставок. Завдяки популярності автомата Book of Ra, в інтернеті дуже багато фото і відео виграшів.

Стрім ігри доступні в Ютубі і на інших платформах, регулярно публікуються на профільних форумах і спільнотах соціальних мереж. Переконатися в безмежних можливостях апарату може кожен.

Для цього достатньо запустити демонстраційну гру Book of Ra онлайн, функціонал якої збігається з повною версією. Робіть ставки в віртуальних монетках і оцінюйте, який виграш можна отримати від різних тактик, кількості активних ліній та інших параметрів.