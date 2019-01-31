Найсильніший хлопець на Тернопільщині Володимир Лехман: «Потрібно працювати, як проклятий, і тоді побачиш результат»

Українці з давніх часів вважаються найсильнішими людьми у світі. Сильні й могутні хлопці просто зачаровують своїм виглядом і вміннями прекрасну половину людства і стають справжнім прикладом для наслідування серед чоловіків. Так сталося і з нашим головним героєм. Володя Лехман з раннього дитинства захоплювався силачами і з цікавістю переглядав «Богатирські ігри». Змалку привчений до важкої фізичної праці, допомагаючи батькам по господарству в селі, він зрозумів, що володіє неабиякою силою, а носити мішки із картоплею – це як розігрів перед тренуванням.

Зараз 18-річний юнак – доволі перспективний у світі спорту і шалено популярний серед дівчат, адже, погодьтеся, не кожен може протягнути катер на якорі за 16 секунд на відстань 20 метрів чи тягнути фуру вагою понад 10 тонн.

«Із 7-ми років був фанатом передачі «Богатирські ігри»

– Розкажи про свої перші кроки у спорті. Ще, мабуть, були інші захоплення перед тим, як став займатися безпосередньо багатоборством?

– Ще з раннього дитинства, років із 7-ми, я був фанатом передачі «Богатирські ігри», потім почав цікавитись найсильнішими людьми України і світу. З 12-ти років уже активно відвідував тренажерний зал. Професійно займатися богатирським багатоборством розпочав у 14 років, відвідую клуб «Вікінг» у Тернополі. Насправді я не займався іншим видом спорту, крім цього, бачу себе лише важковаговиком.

– У яких змаганнях із багатоборства вже брав участь? Які відбіркові етапи потрібно було пройти, щоби потрапити на чемпіонат України?

– Першими моїми змаганнями був чемпіонат України зі стронгмену два роки тому, брав участь у багатьох аматорських турнірах, етапах і фіналі кубка України, «Strongman open challenge», богатирських іграх в Івано-Франківську. Аби потрапити на чемпіонат України, не потрібно проходити якісь відбіркові етапи, просто реєструєшся, вносиш стартовий внесок 300 грн., і обов’язковою вимогою є страхівка та медична довідка-допуск до змагань.

– Розкажи про особливості цього виду спорту: які вправи на офіційних змаганнях потрібно виконувати?

– На чемпіонаті України є 5 видів вправ. Це лог-ліфт, прогулянка фермера, супер Йок, дамбл і таєр-фліп. На змаганнях в Україні у кожній ваговій категорії приблизно по 20 суперників, а на міжнародних турнірах – значно більше. Це досить цікавий вид спорту, він приковує увагу багатьох прихильників здорового способу життя, адже спорт і алкоголь чи цигарки із ним не сумісні.

– Сила приходить не лише з віком, а й із тренуваннями. У кого займаєшся, як часто відвідуєш тренажерний зал?

– Зараз моїм тренером є відомий стронгмен Олексій Соловйов, неодноразовий чемпіон світу з пауерліфтингу і рекордсмен світу в жимі лежачи – 280 кг. Тренуюся постійно в Тернополі, раз у місяць їжджу на тренування у Львів, не втрачаю нагоди потренуватися з легендами у цьому виді спорту.

– Яку вагу максимально піднімав?

– Станова тяга – 280 кг, на змаганнях виконував кантування покришки (таєр-фліп) вагою 360 кг шість разів за 38 секунд.

– Чи мав серйозні травми, які м’язи найбільш навантажені?

– Тут, як і в будь-якому спорті, трапляються травми, зазвичай ними не прийнято хвалитися. Найбільше навантаження лягає на м’язи ніг і поясницю, саме тому необхідно використовувати спеціальний пояс і бинти.

«Моїм найкращим дієтологом є моя бабуся, вона слідкує за тим, що я їм і в якій кількості»

– Чим потрібно харчуватися, аби не втрачати форму? Яке меню на день, чи радився ти із дієтологами щодо харчування?

– Мій раціон висококалорійний, адже потрібно підтримувати форму. Обов’язковим є високий вміст білків у їжі. Їм багато яєць, курячого м’яса і макаронів. Потрібно тонко відчувати баланс між набором ваги і витривалістю м’язів, у цьому і є секрет підкорення не тільки силових, а й швидкісних вправ. Важливим параметром у силових видах спорту є не лише вага спортсмена, а й його зріст. Високі хлопці краще справляються з деякими вправами на змаганнях. Тому я постійно виконую вправи на збільшення зросту, адже кістковий скелет формується до 25 років, це означає, що до цього віку людина продовжує рости.

Моїм найкращим дієтологом є моя бабуся, вона слідкує за тим, що я їм і в якій кількості. Прекрасно, коли вдома є підтримка і розуміння з боку рідних.

– Чи дорого обходиться цей вид спорту (є якийсь спеціальний одяг і скільки він коштує)?

– Рукавиці, наколінники, трико, бинти, вітамінні добавки – це все не дешеве задоволення. Наприклад, лише якісні бинти коштують близько 3500 грн., наколінники – 2000 грн., шкіряний пояс – 5000 грн., трико – близько 6000 грн. Це те, без чого не обійтися спортсмену.

– Хто твій кумир у світі спорту, на кого рівняєшся?

– Маріуш Пудзяновський – польський стронгмен, п’ятиразовий володар титулу «Найсильніша людина світу» за версією WSM, Жидрунас Савіцкас – володар титулу «Найсильніша людина планети», «Найсильніша людина світу» 2009, 2010, 2012 і 2014 років.

– Загалом у нашій області наскільки популярний цей вид спорту, в яких містах чи районах є його центри?

– На Тернопільщині не дуже розвинений цей вид спорту. Фактично є два міста, де можна потренуватися – Тернопіль і Теребовля. І в обох містах клуби називаються «Вікінг». Ми з хлопцями час від часу їздимо в райцентр із дружніми тренуваннями.

– Як поєднуєш навчання і спорт?

– Маю середню спеціальну освіту та отримав професію агента з організації туризму. Але поки що не продовжую навчання. Не можу сказати, що мені не стало це в пригоді, просто спорт на даний час для мене на першому місці. Зараз вивчаю англійську і закінчив професійні курси масажу. Маю багато амбітних планів, і для цього потрібні певні навики.

«Моя мета – титул найсильнішої людини світу»

– Що потрібно, аби стати кращим? Яка твоя мета, чого хочеш добитися?

– На мою думку, найважливіше – це бажання. Моя мета – титул найсильнішої людини світу. Потрібно постійно працювати і гартувати дух. У цьому спорті, як і в будь-якому іншому, не пробачається слабинка. Змагання проводять незалежно від погоди чи від твого самопочуття. Якщо отримав травму, то або зціплюєш зуби і продовжуєш боротьбу, або знімаєшся зі змагань. Ще змалку моїм кумиром, як і більшості хлопчиків, був Арнольд Шварценеггер, для мотивації я використовую його «6 правил успіху» . Вірити в себе – незалежно, ким бачать тебе твої батьки чи що говорять вчителі. Я змалку мріяв бути найсильнішим і впевнено йду до цього. Порушуйте правила. Насправді правила створені людьми, і якщо ти не вписуєшся в їхні рамки бачення цього світу – це лише твої проблеми. Не бійтеся програвати – кожен програш – це лише досвід і шлях до твого успіху. Ігноруйте скептиків. Я завжди ставлю собі надвисоку планку і не сприймаю всерйоз, коли хтось говорить, що це мені не під силу. Працюйте. Аби досягнути успіху, одного бажання замало. Потрібно працювати, як проклятий, і тоді побачиш результат. Допомагайте іншим. Я добре пам’ятаю, як уперше прийшов ще зовсім дитиною в зал, як тренери мене вчили і показували різні вправи. Я вдячний їм за той правильний підхід, який не відбив у мене бажання займатися далі, а навпаки, підсилив. Зараз активно намагаюся допомагати дітям у їхніх початкових спортивних кроках. На мою думку, в сучасних реаліях життя, коли доступні різні види шкідливого «задоволення», спорт – це один із небагатьох варіантів правильного дозвілля. Краще нехай ваша дитина пропадає у залі, ніж із сумнівними друзями пиячить за гаражами.

«За тренування спалюю близько 6 тисяч калорій»

– Щоби наростити м’язову масу, часто застосовують уусілякі добавки, вітаміни тощо. Чи вживаєш їх?

– Для підтримки організму використовую різні вітамінні добавки та протеїни. У середньому за тренування спалюю близько 6 тисяч калорій, організм виснажується і йому потрібно допомагати не лише висококалорійним харчуванням.

– Чи перевіряють багатоборців на допінг щодо виявлення заборонених стимуляторів?

– Ні, не перевіряють.

– Богатирське багатоборство – це не олімпійський вид спорту. Які змагання для нього є найвагомішими?

– В Україні – це “Богатир року”, тобто найсильніший українець, а в світі – «World Strongest Man» – найсильніша людина на планеті.

– Чи можна в богатирському багатоборстві заробляти великі гроші? Це просто твоє хобі, а на життя чим заробляєш?

– Звичайно, якщо займатися професійно і бути найкращим, то можна заробити на цьому гроші. Наприклад, призовий фонд на турнірі «Найсильніша людина України 2018» був 200 тис. грн., а на міжнародних змаганнях цифри зовсім інші. Все залежить від твого бажання і самовіддачі. Поки що у спорт лише вкладаю. Працював охоронцем у барі, зараз планую відкрити масажний кабінет при клубі «Вікінг». Як я вже казав, маю багато амбітних планів.

– Не можу не поцікавитись планами на найближчий час, до чого готуєшся?

– Основна мета в цьому сезоні – це участь в «Арнольд Классік» – турнір серед аматорів.

Софія Марцюк

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